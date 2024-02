Auma. Judoka des JSV Auma bei ersten Landesmeisterschaften des Jahres in Schmalkalden erfolgreich. Vier Starter erkämpfen für Medaillen

Am ersten Februarwochenende standen traditionell die Landestitelkämpfe der Jugend U18 und U21 auf dem Programm. Auch vier Aumaer Kämpfer machten sich am frühen Samstagmorgen auf den Weg nach Schmalkalden, um an den Titelspielen teilzunehmen.