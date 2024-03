Ronneburg. Am Karfreitag, den 29. März lädt die Box- und Fitnessabteilung des ASC Ronneburg ein

Einer Tradition folgend, sind am Karfreitag die Wanderfreunde wieder am Zuge, um etwas für die Gesundheit zu tun und die Stadt Ronneburg zu erkunden.

Der erste Startschuss erfolgte am 9. April 1993. Eingeladen hatte die Abteilung Boxen und Fitness, damals noch unter dem Dach des SSV Ronneburg. 25 Männer, Frauen und Kinder machten sich mit den Initiatoren Jürgen Knips und Hilmar Theilig auf den Weg. Mittlerweile sind jährlich viele Hundert Teilnehmer mit dabei.

Auch dieses Jahr liegen die Geschicke der Vorbereitung und Durchführung bei den Mitgliedern der Box- und Fitnessabteilung des ASC Ronneburg. Keine leichte Aufgabe, zumal im vergangenen Jahr mit 532 Wanderfreunden der Teilnehmerrekord gebrochen wurde.

Treffpunkt für die 32. Osterwanderung ist am Karfreitag, 9.30 Uhr, an der ASC-Arena beziehungsweise an der Bogenbinderhalle Ronneburg. Los geht es um 10 Uhr.