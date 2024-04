Zeulenroda. Der Post SV steht zum Saisonende vor zwei schweren Heimspielen in der Oberliga Mitte

Am kommenden Wochenende geht es für die Tischtennis-Herren des Post SV Zeulenroda in der Oberliga bei zwei Heimspielen in den letzten Teil der Punktspielsaison. Rein rechnerisch ist für Zeulenroda als momentan Dritter vom zweiten bis fünften Patz noch alles drin.

Am Samstag, 17 Uhr, geht es zunächst gegen den Post SV Mühlhausen II, der derzeit die Liga anführt und die besten Chancen auf den Titel hat. Doch die Aufstellung der Gäste ist ungewiss, unter anderem, weil Topspieler Irvin Bertrand die Woche über bei einem internationalen Turnier weilte.

Am Sonntag, 11 Uhr, wird die Mannschaft des SV Dresden-Mitte in Zeulenrodas Rötleinturnhalle erwartet. Dresden gehört als Sechster ebenfalls zu den Mannschaften, die noch ein Wörtchen mitreden können, wenn es um die Podestplätze der Liga geht.