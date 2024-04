Pöllwitz.

Nach dem 7:1-Erfolg beim ESV Pirmasens wurden die Sportkeglerinnen des SV Pöllwitz als Dritter der Bundesliga geehrt. Trainer Ronny Hahn, Celine Dannehl, Gaby Muhl, Selina Thiem und Diana Langhammer, hintere Reihe von links, sowie Pia Köhler, Sarah Conrad und Friederike Schulz (vorn von links) freuen sich über den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft. Für die Pöllwitzerinnen geht es am Dienstag um 18 Uhr schon weiter. Auf ihrer Heimbahn in Zeulenroda empfängt der SVP im Kreispokal-Halbfinale den Bundesliga-Absteiger SV Blau-Weiß Auma.