Altenburg. Bei den Tischtennisspielern aus der Rennstadt drücken zwei Akteure in Altenburg ihren Stempel auf.

Noch vor wenigen Jahren spielten die Akteure des SV Aufbau Altenburg in der Tischtennis-Regionalliga. Mittlerweile sind sie Schlusslicht in der Thüringenliga und verloren am Wochenende gegen den VfB Schleiz ihr insgesamt neuntes Saisonspiel.