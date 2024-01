Kleindembach. So testeten Fußballteams aus dem hiesigen Kreis

FSV Orlatal Langenorla – FSV Schleiz 1:2 (0:0)

Im ersten Testspiel im Hinblick auf die schwierige Mission Klassenerhalt in der Landesklasse zogen sich die Orlataler gegen den Thüringenligisten aus Schleiz achtbar aus der Affäre. Orlatals Trainer Marcel Neumann: „Es war ein intensives Spiel, in dem es fair zur Sache ging. Wir haben diszipliniert gespielt und uns an das Tempo schnell gewöhnt.“ In der 30. Minute ging der Favorit durch einen Distanzschuss von Jalo in Führung. „Hier waren wir durch Verletzung kurz in Unterzahl und verloren etwas die Ordnung. Dennoch war es ein sehenswerter Treffer ins obere Eck“, sagt Neumann. Danach hätten die Rennstädter die Führung ausbauen können. Orlatal hielt im zweiten Abschnitt dagegen. Nach einer Stunde hieß der Torschütze zum zweiten Schleizer Tor wiederum Jalo. Die Neumann-Elf gab nicht auf und konnte sich nach einem Schleizer Ballverlust durch den Treffer von Salim für ihren Aufwand belohnen.

SV Schott Jena III – FSV Schleiz II 1:8 (0:3)

Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Blankenburg drückten die Rennstädter den Klassenunterschied im Verlauf des Spiels in Toren aus. „Ich bin mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft auf dem schwer zu bespielenden Platz sehr zufrieden. Wir haben ein neues System probiert, was die Mannschaft gut umgesetzt hat. Auf dieser Leistung kann man aufbauen“, sagt FSV-Trainer Robert Schwarzbach. So fielen die Tore folgerichtig für den Kreisoberligisten, die Porst (3), George und Asmir Nukovic (je 2) und Kühnel erzielten. Trotz des klaren Ergebnisses versuchte der Kreisligist mitzuspielen und verdiente sich den Ehrentreffer.

SV Schott Jena III – FC Chemie Triptis 3:1 (3:1)

Die Chemiker mussten sich im ersten Testspiel gegen den Kreisligisten geschlagen geben. Triptis hatte zunächst mehr Ballbesitz, konnte aber daraus keine Torgefahr kreieren. Die Schottianer waren mit schnellem Umschaltspiel gefährlicher und spielten durch Noll, Heydt und Ahmadi eine 3:0-Führung heraus. Pech hatten die Gäste, als Linke von der Strafraumgrenze nur die Latte traf. Hoffnung keimte bei der Staps-Elf auf, als sie noch vor der Pause durch Aljirbi verkürzen konnte.

SG Weida/Wünschendorf II – FSV Schleiz II 0:1 (0:0)

Die Schleizer Zweite ging auch bei Kreisligist SG Weida als Sieger hervor. Den Siegtreffer erzielte Lange per Kopf. Trainer Schwarzbach war nicht ganz zufrieden: „Wir hatten mehr Spielanteile, machten aber daraus zu wenig. Oft kam der letzte Pass nicht an. Nach dem Wechsel ließen wir einige Chancen liegen.“ Die Gäste begannen gut, verloren aber nach 20 Minuten etwas die Linie. Nur in der Anfangsphase wurde es einmal für das Gäste-Tor gefährlich.