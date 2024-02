Bad Lobenstein. Spiel in Saalfeld bereits am Freitagabend angesetzt.

Immerhin zehn Wochen ist es her, als der VfR Bad Lobenstein mit einem 3:3 beim SV Jena-Zwätzen das letzte Fußball-Großfeldspiel absolvierte. Bei drei Hallenturnieren - dem vereinseigenen zum Jahreswechsel sowie in Saalfeld und Greiz - hielt man die Beine am Laufen.

Nun meint es der Winter von der Witterung her gut, sodass am Freitagabend, 18 Uhr, das Testspielprogramm auf die Landesklasse-Rückrunde beginnen kann. Auf dem Kunstrasenplatz des Stadions An den Saalewiesen soll das Spielverständnis wiedererlangt werden.

Sowohl für Thüringenligist FC Saalfeld als auch für den VfR Bad Lobenstein ist es das erste Jahresspiel. Neben dem Spielerischen steht ganz oben auf der Wunschliste, sich keine Verletzungen einzuhandeln. Bereits in zwei Wochen stehen für beide Mannschaften richtungsweisende Nachholspiele an.

Die Saalfelder müssen zum Tabellenletzten nach Sondershausen, der VfR empfängt zum Kreisderby den VfB 09 Pößneck. Beim Test werden beide Trainer, Thomas Giering und Johannes Liebmann, nicht nur auf das Endergebnis schauen, vielmehr geht es um Einstellung und Spielgeschwindigkeit. Dies könnte vor allem die Zuschauer freuen.