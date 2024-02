So testeten die hiesigen Kreisligisten.

SV Blau-Weiß 1990 Niederpöllnitz – FC Chemie Triptis 2:3 (1:2)

In einer unterhaltsamen Partie der Kreisoberligisten behielten die Gäste die Oberhand. Die Staps-Elf war immer wieder mit Kontern gefährlich und erzielte durch Reupsch die Führung. Als Triptis den Ball nicht unter Kontrolle brachte, markierte Sindermann den Ausgleich. Die Antwort der Chemiker ließ nicht lang auf sich warten und Linke schoss die erneute Führung heraus. Die rettete kurz nach dem Wechsel Weigelt im FC-Tor mit einer Glanztat. Fast im Gegenzug erhöhte Töpel 3:1 für Chemie. Die Platzherren machten die Partie durch den Anschluss durch Poser wieder spannend. FC-Trainer Christian Staps: „Wir haben verdient gewonnen, haben auf dem ungewohnten Geläuf einen guten Ball gespielt und schöne Tore erzielt.“

SG Traktor Teichel – FSV Orlatal Langenorla 1:3 (0:2)

In der Vorwoche gegen Schleiz stimmte bei den Gästen die Leistung, aber nicht das Ergebnis. Diesmal stimmte über weite Strecken beides. Nach knapp einer halben Stunde erzielte Müller das 1:0 für die Gäste und kurz vor der Pause baute Künzel per Kopfball aus. Auch die Traktor-Elf hatte ihre Möglichkeiten, war aber nicht entschlossen genug. Orlatal kam nach einer Stunde wieder besser zum Zug und erzielte durch Thurmann die Vorentscheidung. Teichel kämpfte und konnte sich mit dem Treffer durch Sänger belohnen. Insgesamt zog FSV-Trainer Marcel Neumann ein positives Fazit: „Wir ließen sogar noch einige Chancen liegen. Es war ein guter Test, wenngleich wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Aber wir haben noch etwas Zeit.“

Reichenbacher FC II – FSV Schleiz II 3:0 (0:0)

Gegen den Tabellenführer der Vogtlandklasse musste sich der FSV überraschend geschlagen geben. In der ersten Hälfte spielten die Rennstädter gut, standen kompakt in der Defensive und setzten die Trainer-Vorgaben gut um. In der zweiten Halbzeit gab es dann ein anderes Bild. Durch viele Wechsel kamen die Gäste kaum noch ins Spiel. So führte gleich nach Wiederanpfiff ein Missverständnis zum 1:0 durch Rößler. Danach bekam der Gast kaum noch Zugriff und musste in der Schlussphase durch Riemann und Berger-Degenkolb zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. FSV-Trainer Robert Schwarzbach: „In der ersten Hälfte spielten wir sehr gut, die zweite Halbzeit war sehr ausbaufähig. Die Reichenbacher Mannschaft ließ keine Qualitätsverluste erkennen.“