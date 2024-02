Bad Lobenstein. Im Kreis-Derby muss der scheidende Bad Lobensteiner Trainer eine bittere Niederlage hinnehmen. Wie es dazu kam...

Der VfR Bad Lobenstein kommt in der Fußball-Landesklasse nicht in den Tritt. Nach den beiden Testpielniederlagen setzte es auch im ersten Punktspiel des neuen Jahres eine 0:1-Pleite gegen den VfB 09 Pößneck, die jedoch so nicht absehbar war.