Pößneck/Triptis. Auch im Saale-Orla-Kreis werden dahingehend Rennen stattfinden.

Der Thüringer Motorsport Bund (ThMSB) richtet 2024 eine Landesmeisterschaft im Motocross aus. Wie in der bisherigen Nordbayern-Thüringen-Motocross-Challenge (NTMC) kooperiert man dabei mit dem vom ADAC Nordbayern veranstalteten Motocross-Cup.

Allerdings werden nun beide Serien komplett getrennt gewertet, sodass wieder eine echte Thüringenmeisterschaft zustandekommt. Diese wird zweimal hier in Ostthüringen gastieren, und zwar am 27./28. April in Pößneck sowie am 21./22. September in Triptis. Die weiteren Läufe zur Motocross-Landesmeisterschaft Thüringen sind in Geisleden (Eichsfeld), Gräfentonna (Landkreis Gotha), Teuchern (Sachsen-Anhalt), Mühlhausen (Bayern) und Hamma (Landkreis Nordhausen) geplant.

Eventuell soll auch noch ein Lauf in Hainichen (Sachsen) hinzukommen. Bei den Veranstaltungen in Pößneck und Triptis werden der ADAC-Nordbayern-Motocross-Cup und die Motocross-Sachsenmeisterschaft als eigenständige Serien mit von der Partie sein, sodass dort mit besonders vollen Fahrerfeldern und spannenden Rennen zu rechnen ist.

sf