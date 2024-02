Bad Lobenstein. Zum Rückrundenstart geht es für den VfR gegen Schott Jena II. Während Orlatal zum Ligaprimus nach Schmölln reist, hat der VfB Pößneck in Greiz eine Rechnung zu begleichen.

An und für sich ist der VfR Bad Lobenstein eine sichere Bank in der Fußball-Landesklasse. Immer wieder nah dran beim Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in die Thüringenliga, weiß das Team aus dem Koseltal seit einigen Jahren zu überzeugen.