Kleindembach/Pößneck. Im Kreisderby empfängt zudem Schlusslicht Orlatal den VfR aus Bad Lobenstein

Wenn am Samstag (14 Uhr) in Kleindembach zum Landesklasse-Spiel angepfiffen wird, geht es für die Fußballer des FSV Orlatal und des VfR Bad Lobenstein um einiges.

Die Gäste aus dem Koseltal wollen unter ihrem neuen-alten Trainergespann endlich wieder einen Sieg verbuchen. Diesen feierte Bad Lobenstein im Hinspiel gegen den Liganeuling mit 3:1. Mai, Gottschalk und Hölzel hießen die VfR-Torschützen, Künzel traf für den FSV.

Bei diesem lässt sich Trainer Marcel Neumann zu keinen Äußerungen vor dem Kreisderby hinreißen. Zu ernst ist die Lage seines Teams, das mit fünf gesammelten Zählern das Schlusslicht der Liga bildet. Der Klassenerhalt scheint aussichtslos, dennoch appelliert Trainer Neumann Woche für Woche an seine Fußballer, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Wie zuletzt beim 3:5 gegen Spitzenreiter Schmölln sind die Ansätze dafür durchaus vorhanden.

In momentan bestechender Form präsentiert sich hingegen der VfB Pößneck. Nach Siegen gegen Bad Lobenstein (1:0) und Greiz (3:1) ist der Tabellenelfte nun erstmals im neuen Jahr zuhause gefordert.

Besonders dort erwartet Trainer Jürgen Raab in der Partie gegen Chemie Kahla (Samstag, 14 Uhr) mehr Leidenschaft und Treffsicherheit, als noch in der Hinserie. In der reinen Heimtabelle belegt der VfB mit fünf Punkten nämlich nur den vorletzten Platz vor Orlatal (vier).