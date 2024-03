Triptis. So testeten die Fußballmannschaften aus dem Kreis:

FC Chemie Triptis II – FSV Orlatal Langenorla II 2:2 (1:1)

Die Orlataler sind in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga eingestiegen. Sie haben zwar vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, aber ein Ruhekissen ist das nicht. Den besseren Start hatten die Chemiker, die durch Alposife in Führung gingen, welche aber Roeser kurz vor der Pause ausglich. Im zweiten Abschnitt wurde der Gast stärker und ging seinerseits durch Szabo in Führung. Die Platzherren kamen durch Alposifes Foulstrafstoß zum Ausgleich.

SV Stahl Unterwellenborn – SG TSV 1860 Ranis 0:3 (0:0)

Im Duell der beiden Kreisligisten konnten sich die Raniser aufgrund der zweiten Halbzeit durchsetzen. Dass es lange Zeit keine Treffer gab, lag an den guten Torhütern Bergner (Unterwellenborn) und Jobst (Ranis). Die Burgstädter wurden nach der Pause zielstrebiger und gingen durch einen Doppelpack von Ludwig mit 2:0 in Führung. Die Stahl-Elf kassierte noch den dritten Treffer durch Franke.

SV Schleusengrund Schönbrunn – TSV 1898 Oppurg 1:1 (1:0)

Die Oppurger haben sich im Aufstiegsrennen noch nicht aufgegeben und liegen in der Kreisliga als Dritter in Lauerstellung. Dementsprechend bereitet sich die Rudat-Elf intensiv auf die Rückrunde vor. Der Kreisoberligist aus Südthüringen hatte den besseren Start und ging früh durch Arnold in Führung. In der Folge fing sich Oppurg, hatte Vorteile, konnte sich aber erst nach knapp einer Stunde mit dem Ausgleich durch Plass belohnen.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Berga 2:4 (1:3)

Verdienter Sieg der besseren Gäste, die früh durch Belke in Führung gingen. Dagegen war das Spiel der Blau-Weißen mit zu vielen Fehlern behaftet. Eine Ecke musste herhalten, die Käpnick zum Ausgleich einköpfte. Handlungsschneller war weiterhin der FSV, der durch Theil, Belke und Böse einen klaren Vorsprung herausschoss. Die Platzherren gaben sich nicht auf und konnten durch Kern das Ergebnis freundlicher gestalten.

SG FC Motor Zeulenroda II – LSV 49 Oettersdorf 1:2 (0:1)

Das Duell der beiden Kreisligisten konnten die Gäste für sich entscheiden. Während die Platzherren zweimal am glänzend reagierenden LSV-Torwart Bauch scheiterten, war David Freimuth erfolgreicher, der Mitte der zweiten Halbzeit auch den zweiten Treffer nachlegte. Danach verstärkte die SG ihre Bemühungen, doch sprang nur noch der Anschlusstreffer durch Heinze heraus.

SV Motor Altenburg – SG TSV 1860 Ranis 1:2 (0:1)

Zwei Tage nach dem Spiel in Unterwellenborn waren die Raniser wieder gefordert beim Kreisoberligisten aus Ostthüringen. Die Gäste gingen durch Krause in Führung. Im zweiten Abschnitt ließen die Kräfte der Skatstädter nach. Die Burgstädter konnten die Führung durch Weedermann ausbauen. Der SV Motor verkürzte durch Korent.

SG Rotation Rosenthal – FSV Hirschberg 0:1 (0:1)

Auch wenn sich beide Mannschaften nur in einem Testspiel gegenüberstanden, hat das Derby von seiner Anziehungskraft nichts verloren. 115 Zuschauer waren vor Ort, die ein spannendes Spiel erlebten. Bei schwierigen Platzbedingungen entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem die höherklassigen Gäste mehr Spielanteile besaßen. So musste SG-Torwart Ferreira öfters sein Können zeigen. Den entscheidenden Treffer erzielte Noack in der 22. Minute.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt III – TSV 1898 Oppurg 2:2 (0:2)

Beim Kreisklasse-Team mussten sich die Oppurger mit einem Remis begnügen. Beide Oppurger Treffer vor der Pause erzielte Plass. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Blau-Weißen die Initiative und kamen durch Simon und Rödiger noch zum Ausgleich.

FSV Orlatal Langenorla II – TSG Zwackau 2:0 (0:0)

Verdienter Sieg der Orlataler gegen eine Zwackauer Mannschaft, die sich als unterklassiges Team tapfer wehrte. Im zweiten Abschnitt wurden die FSV-Aktionen zielstrebiger und führten zum Erfolg. Nach dem Borowski die Führung erzielte, sorgte Moritz Müller mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für die Entscheidung.

Frauen: BSG Wismut Gera – SG Berg/Tanna 2:1 (1:1)

Mehr als beachtlich schlug sich die SG Berg/Tanna bei den höheklassigen Geraerinnen. So war Trainer Johannes Goj trotz der Niederlage mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. Die in der Thüringenliga spielenden Wismut-Frauen gingen früh durch einen Foulstrafstoß von Theresa Heinz in Führung. Die Gäste hielten gut dagegen. Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten. Nach einer Ecke erzielte Franziska Hofmann den verdienten Ausgleich. Danach hatte Michelle Buse Pech mit einem Pfostentreffer, während auf Geraer Seite ein Freistoß von Lea Friedemann unter der Latte zum Siegtreffer einschlug.