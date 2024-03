Weida. Dabei warten im Ilmkreis und auf Weidas rotem Hügel schwere Aufgaben für die Fußballer aus dem Saale-Orla-Kreis.

Nach den beiden Heimspielen vergangenes Wochenende reisen die Thüringenliga-Vertreter aus dem Saale-Orla-Kreis diesmal in die Ferne. Dabei muss der SV Blau-Weiß 90 Neustadt am Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Geratal antreten. Im Ilmkreis trifft das Team von Trainer Jürgen Walther auf den Tabellenzwölften, seit zehn Jahren Mitglied in Thüringens höchster Spielklasse. Die Hinrunden-Begegnung haben die Orlastädter in schlechter Erinnerung. Beide Teams hatten zu dem Zeitpunkt keine Punkte, am Ende siegte die SpVgg mit 3:1. In den bisherigen fünf Pflichtspielen der Thüringenliga sind ausnahmslos die Gastgeber als Sieger vom Platz gegangen. Doch das formstärkere Team ist zweifelsohne Neustadt, was derzeit Tabellenplatz sechs widerspiegelt.

Schleizer beim Dritten gefordert

Nicht leichter wird die Auswärtsaufgabe für den Fünften der Liga, den FSV Schleiz. Dieser ist auf dem Roten Hügel beim FC Thüringen Weida gefordert. Auch hier sind die Erinnerungen an das Hinspiel nicht sonderlich gut aus Schleizer Sicht. Trotz damaliger Führung durch Albert Pohl, verlor der FSV noch mit 2:3. Alle fünf Treffer fielen dabei in der ersten Spielhälfte. Es war eine von bislang fünf Saisonniederlagen der Schleizer. Gern würde das Fritzsch-Team wiederum den Weidaern im heimischen Wohnzimmer deren fünfte Pleite beibringen. In diesem Fall könnten die Rennstädter bis auf einen Punkt an den FC Thüringen herankommen, der allerdings noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat.

bsc