Schleiz. Einen Zähler aus zwei Auswärtsspielen holen die Thüringenligaspieler des VfB Schleiz. Was dies für den weiteren Saisonverlauf bedeutet...

Der VfB Schleiz ist in der Tischtennis-Thüringenliga weiterhin auf Mission Klassenerhalt unterwegs. Wie dienlich dazu die Ergebnisse vom Doppelspieltag am Wochenende sind, verrät Kapitän Hannes Walther im Kurzinterview.

7:7 gegen die Zweite des USV Jena, 4:8 beim TTV Bleicherode: Wie zufrieden sind Sie mit dem vergangenen Punktspielwochenende?

Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, der Punktgewinn gegen Jena bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Es waren zwei Auswärtsspiele und gerade gegen starke Bleicheröder mit dem Thüringer Vizemeister Sebastian Carl hatten wir uns vorab wenig ausgerechnet.

Dafür umso mehr gegen den USV Jena II, der in der Tabelle direkt hinter Schleiz den ersten Relegationsplatz belegt...

Es war ein sehr brisantes und schönes Spiel. Emotionen gab es zur Genüge, was bei so einer engen Tabellensituation nicht wundert. Vor dem Spiel hatte ich mir mindestens einen Punkt erhofft, zumal wir im Hinspiel mit einem 8:5 überzeugen konnten.

Woran lag es, dass es letztlich dieser eine Tabellenpunkt geworden ist?

Unsere Nummer eins Tomas Cerveny und Jugendspieler Fabian Wrobel haben zur Zeit eine sehr gute Form und konnten dies mit jeweils drei Einzelsiegen in Jena unter Beweis stellen. Auch gegen Bleicherode sorgten Tomas mit drei Einzelsiegen und Fabian mit einem für all unsere Punkte. Bei Andreas Kittelmann und mir läuft es leider nicht so, außer Andreas im Doppel an der Seite von Thomas konnten wir gegen den USV keine Akzente setzen. Somit war das Unentschieden quasi zu zweit schon das Maximum des Erreichbaren.

Können Sie die Schwächephase bei Ihnen und Routinier Kittelmann etwas detaillierter beschreiben?

Andreas hat sich förmlich in jedem Spiel den Arsch aufgerissen, was aber gegen Felix Giesert, Eric Nußbicker und Damian Cramer bei jeweils 0:3-Niederlagen nicht funktionierte. Noch ärgerlicher lief es für mich. Das Doppel mit Fabian ging 0:3 verloren, im ersten Einzel gegen Nußbicker waren alle Sätze knapp, doch ich konnte nur einen für mich entscheiden, er dafür drei für sich in der Verlängerung. Auch im zweiten Einzel gegen Giesert investierte ich alles und kam in den fünften Satz. Nach vielen schönen Ballwechseln fehlte auch dort am Ende das Glück. Zum Schluss gegen Armen Torosjan war die Luft raus.

Damit bleibt der VfB nach 14 von 18 Spieltagen auf Platz sieben. Dieser würde zum Klassenerhalt reichen. Wie geht man die letzten Begegnungen an?

Wir reißen uns nochmals zusammen, werfen alles rein. Mit Braunichswalde, Schott Jena und Zeulenroda geht es gegen drei Topteams, Schlusslicht Leubingen muss bezwungen werden. Mal schauen, wofür es reicht.