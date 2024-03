Pößneck. Gegen Thüringen Jena schießt der VfB erneut kein Tor.

Das Auf und Ab bei den Landesklasse-Fußballern des VfB 09 Pößneck geht weiter. Nach dem guten Start in die Rückrunde, verlor das Team von Trainer Jürgen Raab gegen den FC Thüringen Jena das zweite Heimspiel in Folge. Wie bereits eine Woche zuvor gegen TSV Gera-Westvororte hieß es am Ende 0:3 aus Sicht des VfB.

Für Jena waren Doppeltorschütze Sören Bittner (45./54.) und Pirmin Loritz (75.) erfolgreich. Kommende Woche müssen die Pößnecker mal wieder auswärts ran, dann bei Meisterschafts-Mitfavorit SC 1903 Weimar.