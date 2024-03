Oppurg. So testeten die Kreisliga-Teams der Region

FC 1920 Martinlamitz – FSV Hirschberg 1:1 (0:1)

Trotz deutlicher Spielanteile mussten sich die Hirschberger beim Vertreter der Kreisklasse Fichtelgebirge mit einem Remis begnügen. Bereits in der ersten Halbzeit hätten die Gäste deutlich führen können, doch nur Mahmood traf. Nach der Pause bestimmte der FSV weiter die Szenerie, verpasste aber die Entscheidung. Stattdessen kamen die Platzherren in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich.

BSG Sormitztal Leutenberg – Bodelwitzer SV 3:2 (3:2)

Vor 124 Zuschauern musste sich der Kreisligist beim aktuellen Tabellenführer der 1. Kreisklasse Süd Mittelthüringen geschlagen geben. Kaum ertönte der Anpfiff, lag die BSG durch Reispich in Führung. Die Bodelwitzer strafften sich, glichen durch einen Strafstoß von Hercher aus, ehe Kaplan die Partie sogar drehen konnte. Doch die Sormitztaler hatten in Reispich den Mann des Tages in ihren Reihen, der mit einem Doppelpack Leutenberg wieder in Führung schoss. Nach der Pause versuchte der Gast noch einmal alles, doch selbst in Überzahl vielen keine Tore mehr.

TSV 1898 Oppurg – TSV Zollhaus 4:3 (1:3)

Mit Mühe und Steigerung im zweiten Abschnitt konnten sich die Oppurger gegen das Kreisklasse-Team durchsetzen. Die Gäste hatten den besseren Start und lagen nach knapp einer halben Stunde durch Tore von Buschmann und Hünger mit 2:0 in Führung. Plass konnte zwar verkürzen, doch Buschmann per Strafstoß stellte den alten Abstand wieder her. Der zur Pause eingewechselte Torjäger Rein sorgte bei der Rudat-Elf für neuen Schwung und konnte per Strafstoß den Anschluss herstellen. Die Platzherren erhöhten nochmals die Schlagzahl, erzielten in der vorletzten Minute den Ausgleich durch Thoß, ehe Bockner in der Nachspielzeit per Strafstoß der Siegtreffer gelang.