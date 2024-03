Neustadt an der Orla. So testen die Fußballteams aus dem Kreis:

FSV Orlatal Langenorla II – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 3:4 (2:0)

Nach einem Sieg für die Blau-Weißen sah es zunächst nicht aus. In einer sehenswerten Partie war es der FSV Orlatal, der zur Pause durch Tore von Patzer und Kuschick mit 2:0 führte, ehe Roeser nach Wiederanpfiff sogar auf 3:0 erhöhte. Doch der Anschlusstreffer durch Thuy löste bei den Gästen eine beeindruckende Aufholjagd aus. Weise lief zu Hochform auf und konnte mit seinem Hattrick die Partie noch drehen.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – Täler SV Ottendorf 4:1 (1:1)

Im Rahmen ihres Kurztrainingslagers konnten die Blau-Weißen auch das zweite Spiel siegreich gestalten. Den besseren Start hatte Ottendorf, das kurz nach dem Anpfiff durch Gräfenstein die Führung erzielte. Erst kurz vor der Pause erzielte Kern mit einem Heber den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt war Neustadt weiter im Vorwärtsgang, konnte nur durch Fouls im Strafraum gestoppt werden. Die fälligen Strafstöße verwandelten Opel (2) und Kern zum verdienten Sieg.

Frauen SG Berg/Tanna – 1. FC 1928 Schwarzenbach 4:3 (2:0)

Zunächst sah es nach einem ungefährdeten Sieg der Spielgemeinschaft aus, die durch zwei Tore von Michelle Buse und dem Treffer von Vanessa Sachs mit 3:0 führte. Dazwischen hatten die Gäste zwei gute Freistoßchancen. Leichtsinnigkeiten in der SG-Defensive bestrafte anschließend der 1. FC 1928 konsequent mit drei Treffern. Adrienne Seidel wurde in der Nachspielzeit nach einem Solo per Foul im Strafraum gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Isabelle Aust zum Siegtreffer.