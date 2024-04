Schleiz. Vom 2. bis 4. Mai warten die Streetsoccer-Tage mit einigen Veranstaltungen und Turnieren auf.

In Schleiz wird für gewöhnlich im Fasanengarten Fußball gespielt. Auf dem dortigen Rasenplatz rollt der Ball regelmäßig in Thüringens höchster Spielklasse. In naher Zukunft wird ein moderner Kunstrasenplatz das Fußballerherz höherschlagen lassen.

Zumindest an drei weiteren Tagen gesellt sich jetzt eine neue Spielstätte dazu. Inmitten des Herzens der Kreisstadt auf dem Neumarkt wird zum ersten Mal eine Streetsocceranlage errichtet. Mit Unterstützung des FSV Schleiz lädt die Stadtverwaltung zu den Schleizer Streetsoccer-Tagen vom 2. bis 4. Mai ein.

Ein Firmencup, ein Bambini- und ein Gauditurnier stehen auf dem Programm, ebenso eine Ortsteilmeisterschaft, bei der der „Pokal des Bürgermeisters“ ausgelobt wird. Gespielt wird auf einer 15x10 Meter großen Anlage mit Banden, kleinen Toren und durchgängigen Fangnetzen. Pro Mannschaft stehen vier Spieler auf dem Court, gespielt wird nach den Fair-Play-Regeln, also ohne Schiedsrichter. Je nach Anzahl der gemeldeten Teams wird das Gauditurnier im Modus Jeder-gegen-Jeden oder in Gruppen mit anschließender K.-o.-Runde ausgetragen.

Anmeldungen an: achimstrauss@schleiz.de. Für das Bambini- und Gauditurnier zeigt sich der FSV Schleiz verantwortlich.

Mehr zum Thema