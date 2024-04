Saale-Orla-Kreis. Beim diesjährigen Trikot-Tag senden 40 Sportvereine im Saale-Orla-Kreis mehr als 350 Bilder

Der mittlerweile 4. Trikot-Tag im Saale-Orla-Kreis war ein voller Erfolg. Kreissportbund- und Kreissportjugend sprachen von mehr als 350 kreativen Fotos von 40 verschiedenen Sportvereinen im Landkreis.

Anlässlich des 30. Geburtstages des Kreissportbundes in diesem Jahr, wurden die Vereinsmitglieder angehalten, die Zahl 30 in die Fotos mit einzubauen.

„Hier sind wir aufgrund der Kreativität und Mühe, die sich viele gemacht haben, echt vom Hocker gefallen. An keinem anderen Tag zeigt sich die Vielfalt und die Verbundenheit unseres Vereinssports so deutlich wie am Trikot-Tag. Besser kann ein Geburtstag nicht sein“, freut sich Mitinitiator und Vereinsberater Danny Götz.

Stellvertretend für alle Einsendungen, die nun an der Verlosung für attraktive Preise teilnehmen, nennt Danny Götz ein Zitat des 1. SV Pößneck, dem mitgliederstärksten Sportverein im Saale-Orla-Kreis: „Ihr wollt eine 30 auf den Fotos zum Trikottag? Da sind wir dabei! Der Vorstand des 1. SV Pößneck hat euch einen Kuchen gebacken, in Form einer 30. Zum Zeichen unserer Verbundenheit hat eine Ziffer die SV Pößneck-Farben und die andere die des KSB. Wir hoffen, euch gefällt die Idee - uns hat es geschmeckt. Happy Birthday und wie jedes Jahr: Danke für die tolle Aktion!“

1. SV Pößneck und sein Geburtstagskuchen © Funke Medien Thüringen | Verein

TC submarin Pößneck mit gelber 30 zum Jubiläum. © Funke Medien Thüringen | Verein

Die Fußball-Damen des SV Blau-Weiß Neustadt nutzen ein Verkehrsschild für ihre Grüße. © Funke Medien Thüringen | Verein

Gut gerechnet beim Turn- und Sportverein 1898 Oppurg © Funke Medien Thüringen | Verein