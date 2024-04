Bad Lobenstein. Reges Interesse beim Frühjahrsskatbiathlon-Turnier in Bad Lobenstein

Zwei Skatrunden und das Schießen mit dem KK-Gewehr zogen 16 Sportler zum Frühjahrsskatbiathlon-Turnier ins Bad Lobensteiner Schützenhaus.

Die Platzierung in jeder Runde Skat wurde per Los ermittelt. Der Pokalsieger Marcus Fröhlich erkämpfte sich bereits in der ersten Skatrunde 1405 Punkte, in der zweiten 947 Punkte. Ein starkes Schießergebnis mit 1040 Punkten brachte ihm den diesjährigen Erfolg. Der Zweite Roland Richter startete mit 1051 Punkten, 1001 Punkte in der zweiten Skatrunde und mit einer stattlichen Punktzahl von 1080 Punkten im Schießen.

Lothar Horn erspielte sich mit 726 und 960 Punkten im Skat sowie 1200 Punkte beim Schießen den dritten Platz.

Frank Reißig folgte auf Platz vier, Jürgen Tischer wurde Fünfter. Das Team vom Bad Lobensteiner Schützenhaus Mario Leitgebel und Diana Senf sowie Michael Wenzel, Günter Senf und Frank Hänniger hatten alle Hände voll zu tun und freuen sich auf ein Wiedersehen zum Herbstbiathlon im Schützenhaus.