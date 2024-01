Rudolstadt. Warum bei der Christmas-Challenge mancher Sportler sogar noch kurz vor Mitternacht unterwegs war

Es war kurz vor Mitternacht am vergangenen Montagabend, wenige Minuten vor der Deadline. Als Maik Bodinger von den Thüringer Bergziegen auf die Statistik der vierten Auflagen der Christmas-Challenge des Laufclubs Rudolstadt (LCR) blickte, zog er sich die Laufschuhe noch einmal an: Der Läufer der Laufgruppe aus der Uhlstädter Heide war von der Spitze der internen Laufgruppen-Wertung auf Rang zwei gerutscht. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen, spulte noch ein paar Laufmeter ab und stand praktisch um Mitternacht wieder auf dem Platz an der Sonne.