Rudolstadt. Was Holger Jähnisch, der Trainer des FC Einheit, optimistisch auf die Rückrunde der Fußball-Oberliga blicken lässt

Nein, Holger Jähnisch will keine Prozentzahlen sagen: „Unsere Chancen in Zahlen auszudrücken, geht nicht“, sagt der neue alte Coach des Fußball-Oberligisten auf die Frage, wie hoch die Chancen sind, dass der FC Einheit Rudolstadt auch in dieser Saison die Klasse halten kann. Die Rudolstädter sind aktuell Tabellenletzter und müssen eine Rückrunde hinlegen, in der sie über ihren Schatten springen und deutlich mehr Punkte als in der Hinrunde sammeln müssen.