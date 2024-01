Saalfeld. Warum die Laufserie um den Sparkassencup erneut ein großer Erfolg wurde

Der letztjährige Sparkassen-Cup ging Anfang Dezember mit dem Winterlauf in Saalfeld zu Ende. Dabei bewegte sich diese Laufserie im vergangenen Jahr auf Rekordniveau: 1100 Teilnehmer nahmen am Cup teil, diese starteten 2060-mal bei den 13 angebotene Laufwettkämpfen. 56 Läufer und Läuferinnen kamen in die Gesamt-Cup-Wertung und 138 Teilnehmer in die Altersklassenwertung.