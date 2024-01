Jena. Traditioneller Jahresauftakt für die Judoka Schwarza

Das internationale Judoturnier um den Sparkassenpokal in Jena ist der traditionelle Jahresauftakt für die Akteure des SV 1883 Schwarza. Am ersten der beiden Wettkampftage holte sich der neun Jahre junge Michele Böhm die Goldmedaille, für seine Sportsfreundin Luisa Rudolf (Foto; hier in einem früheren Wettkampf) reichte es für Bronze. Am zweiten Tag erkämpften sich Alison Maurer Silber und Artem Pavlenko Bronze. Für Paula Karol, Hugo Köhler, Salah Almadalall, Artur Safiullin sowie die U18-Kämpfer Jonas Kreuder und Aaron Dathe reichte es nicht für eine vordere Platzierung. Jonas Kreuder war darüber hinaus, genauso wie Jonas Schwarz, an einem Tag als Kampfrichter aktiv. Gecoacht wurde das Team von Stefan Giller.