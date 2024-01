Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt

Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt startet im heimischen Stadion mit zwei Sonntagsspielen in die Rückrunde. Sowohl das Spiel gegen Budissa Bautzen am 18. Februar als auch eine Woche später gegen den SV 09 Arnstadt findet am Sonntag ab 13.30 Uhr statt. In der Fußball-Oberliga ist der Sonntag der Regelspieltag, dennoch finden viele Begegnungen an Samstagen statt.

FC Saalfeld startet in Vorbereitung

Der FC Saalfeld hat in dieser Woche mit dem Training in Vorbereitung auf die Rückrunde in der Thüringenliga begonnen. Fest stehen zudem auch drei Vorbereitungsspiele: am 27. Januar in Weimar beim SC 03 Weimar, am 3. Februar im Saalfelder Stadion gegen den VfR Bad Lobenstein und am 10. Februar ebenfalls im Saalfelder Stadion gegen den SV Jena-Zwätzen. Vor dem Rückrundenstart am 24. Februar beim 1. SC Heiligenstadt ist am 17. Februar noch das Nachholspiel beim BSV Sondershausen angesetzt.

Schierle nicht in Sheffield dabei

Der Saalfelder Boxer Silvio Schierle fand für das viertägige Turnier im englischen Sheffield nach einer internen Ausscheidungsrunde durch den Deutschen Box-Verband (DBV) keine Berücksichtigung. Das viertägige Turnier gilt als wichtiger Meilenstein für die anstehende Olympia-Qualifikation der europäischen Boxer am 29. Februar in Mailand.

Auswärtserfolg verpasst

Beim Tabellenführer der Senioren-Thüringenliga, dem Ohrdrufer KSV, verpassten die Kegler der SpVgg. Rudolstadt einen Auswärtssieg. Die Saalestädter verloren 2:4 (2181:2246), wobei Joachim Hönecke und Gregor Kunstmann die Mannschaftspunkte für die Gäste erzielte.

FFC-Nachwuchs bei Turnier

Mit dem 1. FFC Saalfeld nimmt bei den C-Juniorinnen am letzten Januar-Wochenende auch ein Team aus dem Landkreis an den Hallen-Landesmeisterschaften der Nachwuchs-Fußballerinnen teil. In Ruhla trifft man in den Gruppenspielen auf den FC Einheit Bad Berka, die VSG Weimar Union-Nord, den VfB Oberweimar II und den SV Falke Sachsenbrunn.