Bad Blankenburg. Warum für die HSV-Handballer die sonntägliche Partie gegen Staßfurt eine mit besonderer Brisanz ist

Nein, auf das Spiel in Staßfurt will Petr Hazl gar nicht mehr angesprochen werden: „Wir sind da ganz schön verschaukelt worden“, sagt der Trainer des HSV Bad Blankenburg. Ein vermeintlicher Punktgewinn glitt damals, am zweiten Spieltag, beim 21:22 in der allerletzten Sekunde noch aus der Hand. „Das war damals sehr, sehr bitter“, so der Coach, der sich die Partie aus dem September am vergangenen Mittwoch noch einmal anschaute. Und klar, man habe auch aus diesem Grund am kommenden Sonntag in heimischer Halle noch eine Rechnung offen.