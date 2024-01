Saalfeld. Warum die Aufgabe für die Männer deutlich schwerer ist als die der Frauen

Zwei Auswärtsspiele erwarten die Handballerinnen und Handballer der HSG Saalfeld/Könitz am kommenden Wochenende. Dabei erscheint die Aufgabe für die Oberliga-Frauen bei der LSV Ziegelheim als leichter, trifft der verlustpunktfreie Spitzenreiter doch auf den im Tabellenmittelfeld stehenden Gastgeber. Der hat bislang eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. Schwerer dürfte es für die HSG-Männer in der Landesliga werden. Denn die Truppe von Stephan Engelhardt (Foto) erwartet beim HSV Apolda II ein echtes Spitzenspiel, trifft doch der Dritte auf den Ersten. Dennoch wollen die Männer aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt auch nach diesem Spiel weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen.