Rudolstadt. Die Kegel-Senioren aus der Saalestadt verpassen wichtige Punkte gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten

Mit der verpassten Chance gegen den direkten Mitabstiegskandidaten ESV Gerstungen am 12. Spieltag der Thüringenliga der Senioren über die 120 Wurf wichtige Punkte auf heimischem Geläuf einzufahren, geraten die Kegler der ersten Seniorenmannschaft der Spielvereinigung Rudolstadt weiter unter Zugzwang. In einem äußerst spannenden Match, in welchem die Hausherren über eine große Distanz eigentlich die besseren Karten hatten, reichte es in der Summe beim 2:4 mit 2107:2123 Zählern nicht für den erhofften Heimerfolg.

Uwe Liebmann und Joachim Hönecke starteten dabei eigentlich recht zuversichtlich für die Rudolstädter in die Partie und gewannen jeweils die Mannschaftspunkte für die Gastgeber. Siegfried Zipprodt und Stephan Wagner trennten sich von ihren Konkurrenten jeweils 2:2, allerdings hatten die Gäste die bessere Holzzahl und konnten dadurch die Mannschaftspunkte für den ESV Gerstungen verbuchen, der zudem die bessere Gesamtholzzahl hatte.

In knapp zwei Wochen gastieren die Aktiven aus Rudolstadt bei den Keglern des . Mit drei Siegen aus bislang vier ausgetragenen Heimspielen sind die Gastgeber klare Favoriten für die Begegnung.