Saalfeld. Vier unterklassige Teams für Futsal-Endrunde im KFA Mittelthüringen qualifiziert

Ilmtal Zottelstedt, der SSV BG Mellingen, Stahl Unterwellenborn, der VfB Oberweimar, Empor Weimar, Grün-Weiß Blankenhain, Sportfreunde Elxleben und Fortuna Frankendorf setzten sich am vergangenen Wochenende in den Zwischenrunden der Hallenkreismeisterschaft des KFA Mittelthüringen durch und bestreiten am letzten Januarwochenende die Finalrunde in Weimar. In den bisweilen hitzigen Begegnungen blieben manch höher gehandelte Teams auf der Strecke, überraschten unterklassige Mannschaften auch manch Kreisoberligisten. Dabei waren es oftmals enge Spiele, wie hier zwischen Kaulsdorf und Haarhausen, die die Zuschauer in den vier Zwischenrunden-Gruppen sahen.