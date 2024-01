Bad Blankenburg. Wie die Thüringer Handballer das Top-Spiel in der Mitteldeutschen Oberliga dominierten und was passiert, wenn man die Traineranweisungen genau umsetzt

Der HSV Bad Blankenburg ist sportlich erfolgreich in das neue Jahr gestartet: Dank eines überraschend deutlichen 26:16 (12:9)-Erfolges in eigener Halle gegen den SV Rot-Weiß Staßfurt haben die Thüringer den dritten Tabellenplatz gefestigt. Dabei schlugen sich die Gastgeber im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer überraschend gut, nachdem HSV-Coach Petr Hazl im Vorfeld diverse Ausfälle ankündigte: „Wir müssen auf Grund unserer Situation aktuell eher nach unten als nach oben in der Tabelle schauen“, sagte der Trainer, dem neben seinem Kapitän Tomas Zeman auch gleich zwei seiner drei Torhüter auszufallen drohte.