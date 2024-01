Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Während am zwölften Spieltag der Thüringenliga der Männer Spitzenreiter KTV Zeulenroda in Römhild patzte und die engsten Mitkonkurrenten um den Platz an der Sonne zu punkten wussten, vermochte die SpVgg. Rudolstadt bei KC Gut Holz Kaltensundheim die Chance auf Auswärtspunkte nicht zu nutzen und ging aus einem letztlich dramatischen Match mit 3:5 bei 3336:3342 nur als zweiter Sieger hervor. Steffen Krauß, Rene Stephan und Martin-Böhm-Schweizer holten die Punkte für die Rudolstädter.

Favoriten gewinnen Vereinsderbys

Zwei Vereinsderbys standen zum Rückrundenstart in der 3. Tischtennis-Kreisliga auf dem Programm. In Saalfeld spielte Tabellenführer MTV 1876 II gegen das Schlusslicht MTV III 8:3. Beim Großkochberger Derby blieb der SVG IV 8:2 Sieger über den SVG V. In einer weiteren Partie konnte Stahl Unterwellenborn III Lok Saalfeld IV 8:4 geschlagen auf die Heimreise schicken.

Handballer ohne Minuspunkt

Einen deutlichen 39:16-Erfolg fuhren die A-Jugend-Handballer der JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg am vergangenen Sonntag in der Thüringer Oberliga gegen Einheit Bad Salzungen ein. Beste Torschützen waren Konstantin Johann Mahl sowie Nico Geßler mit jeweils sieben Treffern. Die JSG bleibt damit verlustpunktfrei.