Bleicherode. Volleyballerinnen mit 3:0-Erfolg gegen Bleicherode in der Thüringenliga

Schnelldurchgang für die Volleyballerinnen des SV 1860 Oberweißbach in der Thüringenliga. Der jetzige Tabellenzweite fertigte die VG Bleicherode in eigener Halle klar mit 3:0 ab und bleibt damit weiter auf Podest-Kurs. Ganz zügig ging es in Durchgang eins, den die Gäste aus der Bergbahnregion mit 25:8 gewannen. Die zwei folgenden Durchgänge waren knapper, wenngleich der SV 1860 auch beim 25:14 und 25:16 nie wirklich in Bedrängnis gerieten. Damit fuhr der Sechser um Spielertrainerin Katja Franke den zehnten Sieg im 13. Saisonspiel ein.