Saalfeld. Verbandsliga-Frauen chancenlos beim Spitzenreiter. Bad Blankenburg wartet in 3. Bezirksliga weiter auf ersten Sieg

Es soll und will einfach nicht gelingen, die Tischtennis-Verbandsliga-Spielerinnen von Lok Erfurt in die Bredouille zu bringen. Ohne ihre Spitzenspielerin Alexandra Fiebrich waren die Spielerinnen von Lok Saalfeld erneut auf verlorenem Posten.

Nach dem Doppel und den ersten Einzelspielen führten die Frauen aus der Landeshauptstadt bereits schnell 4:0, bevor Birgit Riemann der Ehrenpunkt gelang. In der Besetzung Daniela Voigt, Birgit Riemann und Amy Fiebrich unterlagen die Saalfelderinnen am Ende klar mit 1:6. Mit diesem Resultat mussten sie nun auch wieder den Platz an der Sonne der Tabelle verlassen und Lok Erfurt (6:0) sowie Schott Jena II (6:2) den Vortritt gewähren.

Großkochberg rutscht weiter ab

Nur mit ihrem Spielauftakt konnten die Mannen des SV Großkochberg zufrieden sein. Im Pflichtspiel der 1. Bezirksliga gegen Aufsteiger WSV Lobeda brachte das Duo Thomas Schröder/Til Stockmann (1:0) sowie beim Einzel Thomas Schröder (2:1) ihre Farben in Vorderhand. Im Anschluss drehten die Gäste das Match zum 4:2, bevor Thomas Schröder mit dem 3:4 noch einmal Mut machen konnte.

Das sollte es allerdings für die Gastgeber gewesen sein, die nun mit 3:7 in Rückstand geraden sind. Die anschließende 0:3 Niederlage von Til Stockmann war dann das 3:8 Spielende. Mit 6:16 Punkten ist der SVG nun nur noch einen Zähler von der roten Laterne entfernt (VfB Schleiz II 5:15).

TTC Saalfeld mit Doppelpunktgewinn

Wieder mit „Altmeister“ Klaus-Dieter Viebranz im Aufgebot landete der 1. TTC Saalfeld in der 2. Bezirksliga einen Doppelpunktgewinn. Im Spiel um einen Podestplatz führten die Kreisstädter gegen den SV Blankenberg nach den beiden Doppel 2:0 und während der Einzelauftritte 4:1, 6:2 sowie 7:3.

In der Endphase des Spiels konnten die Gäste aus dem Saale-Orla-Kreis noch einmal verkürzen (4:7), bevor Klaus-Dieter Viebranz mit seinem 11:3, 11:5, 11.4 den Schlusspunkt zum 8:4 gesetzt hat, welches den dritten Tabellenplatz für die Saalestädter brachte. Die Punkte der Saalfelder verbuchten Klaus-Dieter Viebranz, Adrian Hartung (beide 2,5), Gregor Franz und Michael Hetzer (je 1,5).

Bärenstarke Zeigerheimer

Für einen Paukenschlag sorgte am zweiten Rückrundenspieltag der 3. Tischtennis-Bezirksliga der TTC Zeigerheim. Beim ungeschlagene Tabellenführer TSV Stadtroda zeigten die Gäste keinen Respekt und ließen diesen zum Teil verzweifeln. Bei seinem besten Saisonspiel, so Mannschaftsleiter Normann Schenk, führte der TTCZ nach den ausgeglichenen Doppeln (1:1) während der Einzelspiele 3:1, 4:2 und 5:3. Die Gastgeber spielten sich im weiterem Verlauf auf Augenhöhe und kamen zum 5:5, 6:6 sowie 7:6. Beim letzten Spiel konnte Torsten Kind seine Nerven im Zaum halten, gewann 12:10, 11:7, 11:8, was die Punkteteilung gebracht hat. Die Zeigerheimer Zähler kommen auf das Konto von Torsten Kind (3), Normann Schenk (2,5) sowie Daniel Renner (1,5).

Einen weiteren Doppelpunktgewinn verzeichnete Lok Saalfeld, welches den VfB Schleiz IV aus der unteren Tabellenhälfte zu Gast hatte. Lok punktete durch Ronny Dobermann (3,5), Alexandra Fiebrich (2,5), Fabian Spörl (1,5) und Mario Müller (0,5).

Weiter auf seinen ersten Saisonsieg wartet der TSV Bad Blankenburg, welcher sich beim Post SV Zeulenroda VI teuer verkauft hat. Stets im Rückstand liegend waren die Kurstädter beim 3:4, 4:5 sowie 5:6 dran das Blatt zu wenden. Die Punkte für den TSV erspielten Wolf Wunder (2,5), Markus Thiel (2) sowie Frank Reichmann (0,5).