Suhl/Unterwellenborn. Drei Landesmeistertitel für die Unterwellenborner Bogenschützen bei Wettkampf in Suhl

Bei den Thüringer Hallen-Landesmeisterschaften, bei der zweimal über 18 Meter geschossen wurde, gewannen die Bogenschützen des SV Stahl Unterwellenborn in Suhl drei Mannschaftstitel. Am prestigeträchtigsten dabei ohne Zweifel die Goldmedaille in der Hauptklasse mit dem olympischen Recurvebogen.

Prestigeträchtiges Gold in der Hauptklasse

Raphael Schier, Jonas Kintzel und Sebastian Fritsche distanzierten ihre aus der Regionalliga bestens bekannten Konkurrenten vom SV Schwabhausen mit 1610 Ringen recht deutlich. Schier – im Vorjahr noch Juniorenmeister – setzte sich auf Anhieb auch im Finalschießen der Herrenklasse durch und gewann das Finale mit 6:0 gegen Martin Reinhardt (Kirchgandern). Jonas Kintzel kämpfte sich im Finalschießen der besten acht Junioren ebenfalls bis in das Finale, unterlag dort dem Nationalkaderschützen Bastian Gropp (Elxleben) mit 1:7 und gewann Silber.

Knappe Entscheidung mit dem Compoundbogen

Knapper verlief die Entscheidung mit dem Compoundbogen. Bianca Pfeifer, Sven Krzystan und Janine Bähring holten mit 1654 Ringen bei zwölf Ringen Vorsprung vor Großbodungen die Goldmedaille. In der Einzelwertung jeweils ohne Finalmodus gewannen Pfeifer nach langer Verletzungspause Gold mit 564 Ringen und Krzystan (551) Bronze, jeweils in der Masterklasse. Bähring fehlte bei Ringgleichheit nur eine „Zehn“ zur Bronzemedaille bei den Damen.

Teamtitel Nummer drei sicherten sich mit den B-Schülern die jüngsten Schützen des Vereins. Fenja Fröhlich verteidigte ihre Spitzenposition mit 543 Ringen und deutlichem Vorsprung. Thorben Thode (507) – im Vorjahr auf Rang elf – gewann bei den Jungen Silber, Erik Schreiber komplettierte das erfolgreiche Trio, das die zweite Vertretung des SV Stahl auf den Silberrang verwies.

Überraschende Podestplätze

Überhaupt stimmte die Trainingssteuerung hin zum Höhepunkt der Hallensaison, denn fast alle Schützen performten im Bereich ihrer Bestleistung – oder steigerten sich zum Teil enorm. Stellvertretend sei hier Rachele Albrecht genannt, die durch eine Steigerung auf 484 Ringe überraschend Silber bei den Schülerinnen A gewann und nach den ersten 30 Pfeilen sogar in Führung lag. Oder Susanne Krauße, die sich gegenüber der letzten Landesmeisterschaft um knapp 80 Ringe verbesserte und in der Damenklasse Compound Silber gewann.

Peter Lenninger liefert sich einen spannenden Dreikampf und holt Silber. © Bernhard Möslein

Einen spannenden Dreikampf um Edelmetall lieferte sich zudem Peter Lenninger, der sich als einziger Blankbogenschütze des Vereins qualifiziert hatte und in der Masterklasse mit 446 Ringen die Silbermedaille gewann.

Halle in Suhl zu klein und zu kalt

In Suhl reichlich dekoriert, wünschten sich die Stahl-Schützen wie auch die anderen der rund 270 Teilnehmer eine Landesmeisterschaft lieber wieder in der Vierfelderhalle Bad Blankenburg. Aus Kostengründen vom Verband nach Suhl vergeben, ist die permanent belüftete Halle im Schießsportzentrum für den Bogensport einfach zu kalt und durch fehlende Zuschauertribünen auch zu klein für die vielen Schützen, Trainer und Betreuer. Und ja, auch das Catering ließ viele Wünsche offen.