Saalfeld. Oberliga-Basketballer erwarten mit dem Tabellenzweiten aus Erfurt allerdings eine harte Nuss

Vor ihrem ersten Heimspiel in diesem Jahr stehen die Männer des 1. SSV Saalfeld in der Basketball-Oberliga. Dabei empfangen die Kreisstädter in der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ den BC Erfurt II. In der Begegnung sind die Saalfelder Männer um Marius Nikolai in der Außenseiterrolle, kommt mit den Erfurtern doch der Tabellenzweite in die Saalestadt.