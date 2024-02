Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Zum Rückrundenauftakt gab es im Tischtennis-Kreisoberhaus des Landkreises klare Erfolge für das Spitzentrio. Herbstmeister SV Großkochberg II gewann das Vereinsderby gegen die dritte Garnitur 8:1. Vize 1. TTC Saalfeld II holte das Punktepaar mit einem 8:2 beim TSV Bad Blankenburg II und der Tabellendritte SV 1883 Schwarza konnte beim Neuling Thuringia Königsee II 8:1 gewinnen. Eng ging es dagegen zwischen Aufsteiger Lok Saalfeld II und Turbine Hohenwarte zu. Bei diesem Spiel führten die Kaulsdorfer 4:2 sowie 6:5, während Lok mit 5:4 und 7:6 in Vorderhand war. Die Punkteteilung für das Turbine-Quartett sicherte Lutz Krauße mit seinem 3:0 über Gerd Blochberger.

Saalfelder Schützen erfolgreich beim Winterpokal

Beim 19. Winterpokal der Großkaliberschützen konnten Sportler der PSG Saalfeld wieder einmal gute Platzierungen beim Wettkampf des 1. SV Pößneck für sich verbuchen. Mit großem Vorsprung konnte Torsten Köhler mit dem Sportrevolver gewinnen. Mit der Sportpistole reichte es für einen zweiten Platz in seiner Klasse. Die Saalfelder Andre Kleinert und Sebastian Heinzer belegten hier am Ende die Plätze sechs und zwölf. Auch Platz zwei mit der Sportpistole sicherte sich Ralf Keßler in der Seniorenklasse.

TTC Saalfeld holt Turbine vom Thron

Einen unerwarteten Rückrundenauftakt hat die Tischtennis-Nachwuchsliga des Landkreises vollzogen. Bei diesem wurde der verlustpunktfreie Kreismeister sowie ungeschlagene Herbstmeister 23/24, Turbine Hohenwarte, vom Platz an der Sonne geholt. Im Spitzenspiel beim 1. TTC Saalfeld verloren die Kaulsdorfer erstmals wieder eine Begegnung und das mit 1:6 auch gleich ganz heftig. Ebenfalls nicht aus den Augen verloren hat der TTC Schaala die Tabellenspitze nach einem 6:0 bei Lok Saalfeld II. Nach diesem Spieltag hat der 1. TTC Saalfeld vor Schaala und Hohenwarte (alle 17:3) die Tabellenspitze übernommen. In einer weiteren Partie trennten sich der MTV 1876 Saalfeld sowie Lok Saalfeld 6:4.