Ludwigsfelde. Warum der FC Einheit Rudolstadt nach dem 2:1 in Ludwigsfelde nicht nur in der Oberliga-Tabelle kletterte.

Die Stimmung im Bus, sie war natürlich überragend am Samstagabend: 2:1 (1:1) gewinnt der FC Einheit Rudolstadt das Nachholspiel gegen den Ludwigsfelder FC und startet damit perfekt in das neue Sportjahr. „Das Ergebnis war nicht nur für die Platzierung in der Tabelle gut, sondern auch für den Kopf“, sagt Einheit-Keeper Max Bresemann. Denn mit dem Sieg gaben die Thüringer auch die rote Laterne ab. „Irgendwie haben die anderen Mannschaften an diesem Tag auch etwas für uns gespielt“, so der Torhüter.