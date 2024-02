Bad Langensalza. Viebranz und Voigt mit Erfolgen bei den Landesmeisterschaften in Bad Langensalza

Erneut konnte sich Klaus-Dieter Viebranz bei einer Landesmeisterschaft im Tischtennis durchsetzen. Der Spitzenspieler des 1. TTC Saalfeld gewann am Wochenende in Bad Langensalza in seiner Altersklasse den Landesmeistertitel. Bereits in der Gruppenphase zeigte der Saalfelder sein ganzes Können, zog als Erstplatzierter in die KO-Phase und setzte sich hier gegen Willi Weritz im Halb- und dann Thomas Storch (beide SV Brotterode-Trusetal) im Finale durch.

Bei den Frauen konnte sich Heike Voigt vom ESV Lok Saalfeld über den Titel freuen, während das Duo Alexandra Fiebrich und Daniela Voigt (ebenfalls Lok Saalfeld) in der Doppelkonkurrenz Dritter wurde.