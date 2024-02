Saalfeld. Wie der Oberliga-Aufsteiger aus der Saalestadt seine bisherigen Auftritte in Thüringens höchster Spielklasse sieht

Immer wieder brandet am Samstag Szenenapplaus in der Saalfelder Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ auf. Jede gelungene Aktion, jeder erfolgreicher Korbleger, jeder Wurf aus der Ferne, jede erfolgreiche Abwehraktion der Saalfelder Oberligabasketballer gegen den Tabellenzweiten aus Erfurt wird vom Publikum honoriert. Der Basketball in Saalfeld, er ist seit dem Aufstieg der Männer des 1. SSV Saalfeld noch populärer geworden.