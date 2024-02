Krieschow. Der Thüringer Fußball-Oberligist verliert sein erstes Rückrundenspiel beim VfB Krieschow trotz Führung letztlich mit 2:3 (1:1)

Nein, am Wasserloch auf dem Rasenplatz in Krieschow lag es nicht. Ebenso wie der Gastgeber umspielten die Kicker des FC Einheit Rudolstadt am Samstagnachmittag eine unbespielbare Stelle nahe des Strafraumes immer wieder gekonnt, mussten sich aber am Ende doch mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Zumindest ein Punktgewinn wäre aber nach der 300 Kilometer langen Fahrt in den Osten der Republik für die Schützlinge von Holger Jähnisch aber drin gewesen.