Saalfeld. Sportnachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Saalfeld mit Sechs-Punkte-Spiel

Der FC Saalfeld startet am kommenden Wochenende mit einem Sechs-Punkte-Spiel in die Pflichtspiele in diesem Jahr. Beim Tabellenletzten der Thüringenliga, BSV Eintracht Sondershausen, müssen die Giering-Schützlinge punkten, um nicht noch mehr in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Zumindest die zuletzt gezeigten Leistungen in den Testspielen lassen die Hoffnung zu, dass man nicht gänzlich mit leeren Händen nach Hause kommt. Gold wären in dieser Nachholpartie allerdings drei Punkte.

Derby in der Kreisoberliga

Zu einem Kreisderby kommt es am Wochenende am Nachholspieltag in der Fußball-Kreisoberliga. Dabei treffen der TSV Bad Blankenburg und die SG Schwarzatal an der Landessportschule aufeinander. Bis auf die Ober- und Unterweißbacher haben alle anderen Teams aus dem Landkreis Heimrecht und können auf diesen Vorteil bauen, um erfolgreich in das Punktspieljahr zu starten, beziehungsweise im Schwarzaer Fall die Heimniederlage gegen Gräfinau-Angstedt vergessen zu machen.

Nachwuchs mit Kopf-an-Kopf-Rennen

Weiterhin hält das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Tischtennis-Nachwuchs-Kreisliga zwischen dem 1. TTC Saalfeld und dem TTC Schaala an. In dieser Runde setzte sich im Saalfelder Stadtderby der 1. TTC beim MTV 1876 6:3 durch und die Schaalaer gewannen in heimischen Gefilden gegen Turbine Hohenwarte II 6:2. Dem zuletzt gestrauchelten Herbstmeister Turbine Hohenwarte gelang ein 6:0 Sieg über Lok Saalfeld III. Ebenfalls 6:0 hieß es beim Vereinsderby zwischen Lok und Lok II.