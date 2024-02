Jena. In der Handball-Oberliga der A-Jugendlichen steht die JSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg gegen den Tabellenzweiten erneut mit leeren Händen da

Den A-Jugendlichen der HSG Saalfeld/Könitz/Bad Blankenburg gelang in der Oberliga die Revanche nicht: Auch die Partie in Jena verlor die Spielgemeinschaft am Wochenende gegen den HBV Jena mit 19:28. Bereits im Januar musste man gegen den Tabellenzweiten geschlagen das Parkett verlassen, kassierte damals beim 20:33 die erste Saisonniederlage.