Saalfeld. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Die Saalfelder Basketballer haben am Samstag ab 16 Uhr die große Chance, ihren Mittelfeldplatz in der Oberliga-Tabelle zu festigen. Möglich wäre das mit einem vollen Erfolg im Heimspiel in der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ gegen Tabellennachbarn USV Erfurt..

Großkochberg weiter ohne Erfolgserlebnis

Ohne Thomas Schröder musste Kellerkind SV Großkochberg in der 1. Tischtennis-Bezirksliga beim Tabellenfünften USV Jena V ran. Doch die Gäste gewannen zunächst beide Doppel. Beim Einzelstart wendete der USV das Blatt zum 3:2. Der SVG gestaltete die Partie bis zum 4:4 ausgeglichen. Dann stellten die Gastgeber auf 7:4, vorentscheidend für die 4:8-Niederlage.

Rückzug des TSV Bad Blankenburg

Die Tischtennisspieler des TSV Bad Blankenburg haben sich aus der 3. Bezirksliga zurückgezogen. Unterdessen wurde die Siegesserie vom 1. TTC Zeigerheim beendet. Die Gastgeber kamen gegen Pößneck beim 3:8 lediglich durch Normann Schenk (2) und Daniel Renner zu Zählbarem. Thuringia Königsee, das den VfB Schleiz IV nur zum 1:2 sowie 2:6 kommen ließ, gewann 8:2 durch Chris Hellenboldt, Fabian Bock, Patrik Binder (alle 2,5) und Marius Franke (0,5). Wenig Federlesens machte Lok Saalfeld mit Asphaltbau Bleiloch, gewann 8:1 durch Ronny Dobermann, Alexandra Fiebrich (beide 2,5), Fabian Spörl (2) sowie Mario Müller (1).