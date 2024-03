Saalfeld. Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Im Gleichschritt marschieren die beiden in der Handball-Landesliga führenden Teams aus Saalfeld und Erfurt nach dem vergangenen Spieltag: Tabellenführer HSG demontierte den SV Blau-Weiß Goldbach II mit 40:22, die Erfurter Wölfe hielten sich beim VfB Mühlhausen II mit 35:28 schadlos. Bester Werfer bei der HSG war Tom Ebert, der insgesamt elf Mal traf.

SV 1883 Schwarza II auf Meisterkurs

Der SV Schwarza II bleibt in der 2. Tischtennis-Kreisliga weiter die Mannschaft der Stunde, die sich dieses Mal von Stahl Unterwellenborn II 8:3 getrennt hat. Das Saalfelder Stadtderby zwischen Lok III und dem 1. TTC III endet 8:2 für die Eisenbahner. Der Tabellenzweite Stahl Unterwellenborn schlägt die SG Marktgölitz 8:1. Und der TTC Zeigerheim II holt sich das Punktepaar bei Turbine Hohenwarte II mit einem 8:2 ab.

Großkochberg V gewinnt Kellerduell

Während der Tabellenführer der 3. Tischtennis-Kreisliga, MTV Saalfeld II, in dieser Runde spielfrei war, gewinnen deren Verfolger. Das sind der SV Großkochberg IV sowie der SV Schwarza III, welche sich von Thuringia Königsee III 8:2 und Stahl Unterwellenborn III 8:1 trennten. Im Tabellenmittelfeld schlägt Lok Saalfeld IV den TTC Zeigerheim III 8:1. Das Kellerduell gewinnt der SV Großkochberg V an heimischen Tischen gegen den MTV Saalfeld III knapp mit 8:5.

SSV-Basketball mit knapper Niederlage

Eine knappe 56:62-Niederlage kassierten die Oberliga-Basketballer des 1. SSV Saalfeld am vergangenen Wochenende in heimischer Halle gegen den USV Erfurt. Die Hypothek von 14 Punkten Rückstand nach dem Ende des dritten Viertels war zu groß, um am Ende den Tabellennachbarn noch einzuholen.

Siemens nach 3:1 ganz vorn

Dank eines 3:1-Erfolges bei den Thimmendorfer Volleytieren sind die Volleyballer des SV Siemens Rudolstadt in der Stadtliga der Männer vorläufig an die Tabellenspitze geklettert. Zunächst gewann der Gastgeber etwas überraschend den ersten Satz (25:22), ehe die Rudolstädter ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Im Duell zwischen dem VC Schwarza und dem SV 1883 Schwarza (FES) gab es ein knappes 3:2 für den VC, wobei die Satz-Führung immer wechselte und der entscheidende Satz 15:13 endete.

SpVgg. gewinnt gegen Spitzenreiter

Die Thüringenliga-Kegler der SpVgg. Rudolstadt haben am vergangenen Wochenende Spitzenreiter SV Steinach mit einem 5:3-Erfolg überrascht. In einem Spiel auf Augenhöhe holten Lukas Albert, Thomas Barth und Jörg Iffland die Mannschaftspunkte für den Gastgeber. Dank der Gesamtkegel von 3417:3400 ging der Sieg dann an die Rudolstädter, die damit den Klassenerhalt perfekt machten.