Plauen/Bad Blankenburg. Warum der HSV Bad Blankenburg in der mitteldeutschen Oberliga bei Einheit Plauen kein Erfolgserlebnis hatte.

Ein Vaclov Kovar als sicherer Torschütze und in Normalform sowie eine gute Abwehr reichten dem HSV Bad Blankenburg beim Auswärtsauftritt in Plauen nicht: Die Thüringer verloren am Samstagabend in der mitteldeutschen Oberliga beim SV Einheit mit 18:23 (8:10) und mussten damit den Kontakt zum zweiten Tabellenplatz abreißen lassen. Im gesamten Spiel ließ dabei die Chancenverwertung zu wünschen übrig: 18 Treffer waren einfach zu wenig.

Deutlicher Rückstand nach der Pause

Bis zur 22. Minute ließ sich das Spiel der Thüringer noch ganz gut an: Man war bis zum 7:7 auf Augenhöhe, musste danach aber abreißen lassen. Und das, obwohl der Gastgeber durch eine Rote Karte kurz vor der Halbzeit geschwächt wurde. Kapital konnten die Bad Blankenburger daraus nicht ziehen, vielmehr gerieten sie kurz nach der Halbzeit noch deutlicher in Rückstand (10:14, 35.).

Das Spiel erholte sich auch in der zweiten Hälfte nicht, blieb auf dem niedrigen Niveau. Mit dem Ergebnis, dass die Gastgeber die Begegnung problemlos nach Hause brachten und dem HSV die sechste Pleite in der 22. Begegnung beibrachten. Will man in der kommenden Woche im Spitzenspiel gegen den USV Halle bestehen, braucht man eine deutliche Leistungssteigerung.