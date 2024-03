Jena. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Ärgerliche Niederlage

Eine mehr als ärgerliche 71:72-Niederlage kassierten die Basketballer des 1. SSV Saalfeld in der Oberliga gegen den USV Jena II. In den ersten drei Vierteln immer in Führung liegend, mussten sie sich am Ende der 40 Minuten doch noch knapp gegen den Tabellennachbarn geschlagen geben. Erfolgreichster Werfer war bei den Saalfeldern Leonard Neubauer mit 17 Punkten.

Nachwuchs-Schiedsrichter

Dem Ruf des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) folgten drei junge Spieler der C-Junioren der Nachwuchsspielgemeinschaft aus Rudolstadt und Schwarza. Pepe Fischer, Noah Muffel und Simon Fleck und drückten in ihrer Freizeit gemeinsam mit 29 weiteren Sportfreunden drei Tage lang die Schulbank in der Landessportschule Bad Blankenburg und wurden zu Nachwuchs-Schiedsrichtern ausgebildet.

Erstmals Walking-Cup

Erstmals in diesem Jahr wird es einen Walking-Cup beim traditionelle Sparkassen-Cup der Läufer geben. Darauf einigten sich vor wenigen Tagen die Verantwortlichen der Vereine. Dabei kann man beim Fröbellauf, dem Barigauer Turmlauf, dem Frankenwaldlauf, dem Stadtwaldlauf Königsee und dem Schiefergebirgslauf Punkte sammeln. Insgesamt drei Strecken muss man absolvieren, um in die Wertung zu kommen.

Spende für den SV 1882 Mellenbach

Der SV 1882 Mellenbach erhält vom Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert (Die Linke) eine Spende von 500 Euro, um die Kosten für das Nutzungsentgelt für die Sporthalle zu reduzieren. Durch den Verkauf der Schule samt Turnhalle stiegen diese Kosten. Die Linken-Abgeordneten spenden regelmäßig einen Teil ihrer Diäten an Vereine und Verbände.