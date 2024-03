Saalfeld. Akteure aus der Saalestadt bei drei Wettkämpfen in zwei Bundesländern in Aktion

Hinter den Schwimmerinnen und Schwimmern liegen anstrengende, aber zugleich erfolgreiche Wettkampftage. Für eine Saalfelder Akteure standen sogar drei Wettkämpfe auf dem Programm.

Den Auftakt machte der Weimarer Freistil-Cup. Hier schwamm Janik Reiher (2003) die Strecken über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil. Alle drei Rennen gewann er souverän vor der Konkurrenz und sicherte sich damit den Sieg in der Gesamtwertung des Freistil-Cups.

Acht von elf Startern in den Finalläufen

Einen Tag später nahmen elf Schwimmerinnen und Schwimmer am 15. Vogtland-Schwimmcup in Plauen teil. Bei diesem Wettkampf wurden die Vorläufe über alle 50-Meter-Strecken – also Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil – ausgetragen. Auf Grundlage der erreichten Punkte nach der 1000-Punkte-Tabelle der World Aquatics qualifizierten sich die besten acht Sportler einer Wertungsklasse für das Finale über 200 Meter Lagen. Dort wurden die Karten völlig neu gemischt, denn nur die Platzierung im Finale zählte für die Gesamtwertung des Mehrkampfes.

Verpatzte Wende kostet Bronzemedaille

Acht der elf Saalfelder Sportlerinnen und Sportler gelang es, sich für die Finalläufe zu qualifizieren. Laura Heller (2013), Hanna Biehl (2013) und Lina Reiher (2006) verpassten trotz guter Leistungen in den Vorläufen die Endläufe. Über 200 Meter Lagen ging Jarne Wachau (2014) an den Start. Er setzte sich früh vom Feld ab und beendete das Rennen auf dem Goldrang. Es folgte das Rennen der Mädchen des Jahrgangs 2011 mit den Schwestern Martha Leidel (2011) und Mina Leidel (2011). Martha setzte sich in einem spannenden Zielsprint mit 0,02 Sekunden Vorsprung auf den dritten Platz durch. Allerdings wurde sie wegen einer nicht korrekt ausgeführten Wende von Rücken auf Brust disqualifiziert. Mina erreichte mit persönlicher Bestleistung den sechsten Platz.

Pokale für die ersten Drei jeder Altersklasse

Anschließend sprangen die Jungen der gleichen Jahrgänge ins Wasser. Ole Wachau (2011) gewann diesen Lauf mit deutlichem Vorsprung und neuer persönlicher Bestzeit. Lenny Pascal Ziebell (2011) schlug 12,16 Sekunden später an und wurde Zweiter. Im Jahrgang 2008 wurde Michel Pilz (2008) Sechster bei den Jungen und Kim Lea Säuberlich (2008) Achte bei den Mädchen. Zum Abschluss sprang Janik Reiher in der Wertungsklasse der Jahrgänge 2007 und älter ins Becken. In einem spannenden Finale gelang ihm der Sprung auf das Bronzetreppchen. Die Plätze eins bis drei wurden mit Pokalen geehrt.

Neue Bestzeiten und ein Vereinsrekord

Erneut einen Tag später stand mit den offenen Kreismeisterschaften der Langen Strecken in Apolda die letzten Duelle des Wettkampf-Triples auf dem Programm. Ole Wachau stellte über 200 Meter Rücken in 2:40,81 Minuten und 800 Meter Freistil in 11:02,50 Minuten zwei persönliche Bestzeiten auf. Janik Reiher verbesserte über 200 Meter Schmetterling mit 2:24,38 Minuten den Vereinsrekord in der Altersklasse 20 bis 24. Über 800 Meter Freistil verfehlte er dieses Ziel mit 9:11,68 Minuten nur knapp um rund zwei Sekunden.

Insgesamt sind die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Saalfeld mit ihren Leistungen an den drei Wettkampftagen ausgesprochen zufrieden und blicken zuversichtlich auf die nächsten Höhepunkte, vor allem auf den 25th Danish International Swim Cup in Esbjerg, der Anfang Mai in Dänemark stattfindet.