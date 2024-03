Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Spannung pur war angesagt beim Kreisderby in der 3. Tischtennis-Bezirksliga, wo Aufsteiger TTC Zeigerheim das Quartett von Lok Saalfeld empfing. Nach dem ausgeglichenem Doppelausgang (1:1) nahmen die Kreisstädter das Heft des Handelns in die Hand und erspielten sich eine 3:1-Führung. Das beeindruckte die Gastgeber nicht, die ausglichen (3:3). Lok antwortete mit dem 6:3 und sah beim 7:4 schon wie der sichere Sieger aus.

Das konnten Normann Schenk (5:7) sowie Torsten Kind (6:7) zunächst verhindern. Bei der letzten Begegnung konnte Fabian Spörl mit seinem 3:1-Erfolg über Dietger Hagner den 8:6 Lok-Sieg unter Dach und Fach bringen. Die Saalfelder Punkte verbuchten Fabian Spörl (3,5), Ronny Dobermann (3), Alexandra Fiebrich (1) sowie Mario Müller (0,5), während bei Zeigerheim Dietger Hagner (2), Normann Schenk, Daniel Renner (je 1,5) und Torsten Kind (1) erfolgreich waren.

Nach den beiden Spitzenspiel-Niederlagen gegen Stadtroda und Pößneck ist Thuringia Königsee wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Heimspiel gegen den TTV Oberböhmsdorf machten die Rinnestädter Nägel mit Köpfen bei ihrem 8:1 Erfolg. Für die Königseer punkteten Chris Hellenboldt, Fabian Bock (beide 2,5), Marius Franke sowie Patrik Binder (je 1,5).

Großkochberg vor dem Meistertitel

Nur noch ein Spiel vor der Kreis-Mannschaftsmeisterschaft ist der SV Großkochberg II im Tischtennis-Oberhaus des Landkreises. Doch einen Ausrutscher können sich die Grüner, Koschmieder & Co nicht leisten, denn darauf wartet der 1. TTC Saalfeld II. Während die Kreisstädter in der letzten Runde Zaungast waren, gewann der SVG II 8:1 gegen Thuringia Königsee II.

Zweimal in Aktion war Schlusslicht Großkochberg III, welches 6:8 gegen Lok Saalfeld II sowie 1:8 gegen den TSV Bad Blankenburg II unterlag und weiterhin auf den ersten Pluszähler in dieser Saison wartet. Seinen dritten Tabellenrang festigte der SV Schwarza durch ein 8:2 über Lok Saalfeld II. Kurz vor Ultimo führt Großkochberg II (24:2) vor dem 1. TTC Saalfeld II (21:3) und Schwarza (17:7) die Tabelle an.

Jugendausflug in Thüringer Wintersportzentrum Oberhof

Für die Jugend der Schützengesellschaft Saalfeld stand mit einem Ausflug ins Thüringer Wintersportzentrum Oberhof mal was anderes auf dem Programm. Die von Trainerin Bettina Sattler organisierte und unter der fachkundigen Leitung von Uwe Frankenberg durchgeführte Führung beinhaltete fast alle sportlichen Highlights in Oberhof. Zu Beginn der Führung gab es eine Exkursion in den Winter. Zunächst ging es in die Skilanglauf- und Biathlonhalle, dann vorbei an der Schanzenanlage am Wadeberg ging es zu Zieleinfahrt der Rodelbahn und danach zum Biathlonstadion. An allen Stationen gab es interessante Fakten und Anekdoten zu berichten. Auf der Anlage des WSV Oberhof, auf der auch zukünftige Spitzenathleten trainieren, konnten das Kleinkaliberschießen beziehungsweise für die Jüngsten das Laserschießen auf Biathlonscheiben ausprobiert werden.