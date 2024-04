Rudolstadt. Fußball-Oberligist empfängt am Samstag den Tabellenzweiten im Städtischen Stadion in Rudolstadt

Am Samstag wartet um 14 Uhr im Heimspiel ein richtiger „Hammer“ auf den FC Einheit in der Oberliga. Mit dem Bischofswerdaer FV 08 reist eine Mannschaft in Rudolstadt an, die bis zur Pokalniederlage unter der Woche gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue (0:4) in sagenhaften 38 Spielen ohne Niederlage geblieben ist.

Der BFV 08, vom Tabellenführer VFC Plauen nur einen Punkt getrennt, hat 16 Spiele gewonnen und sieben remis gespielt. Elfmal haben die Rudolstädter gegen den Ex-Regionalligisten bisher gespielt. Auf der Habenseite stehen ein Sieg und fünf Unentschieden. Fünfmal wurde verloren.

Die Einheit ist natürlich klarer Außenseiter. Jeder Punktgewinn wäre ein Riesenerfolg. Zumal beim Training am Mittwoch die Schar der Spieler, die auf dem sogenannten Platz drei übten, sehr überschaubar war. Vier Spieler wurden von Marcel Reinhardt, in Doppelfunktion Co-Trainer und Physiotherapeut, gesondert trainiert. Es scheint mehr als fraglich, ob Toni Melzer, Sven Rupprecht. Mattheusz Szymanski und Markus Baumann am Samstag mit dabei sein können. Zudem gibt es Kranke. Aber die Gastgeber werden gegen den Favoriten nichts herschenken und dem potenziellen Aufstiegskandidaten einen harten Fight liefern.